I CONTRIBUTI

ROVIGO Un sostegno a chi davvero in questo lungo periodo emergenziale è stato la vera istituzione vicina ai cittadini. Per i Comuni del Polesine sono in arrivo i primi stanziamenti previsti dal decreto Cura Italia del 17 marzo, in particolare poco più di 200mila euro, per la precisione 201.190 euro al netto dei decimali, per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai quali si sommano i 13.538 euro stanziati per la stessa finalità per la Provincia, nonché 30.561, oltre 2.360 euro per la Provincia, come contributo all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei comuni.

FONDI STATALI

Si tratta del riparto polesano dei due fondi appositi, il primo da 70 milioni di euro e il secondo da 10 milioni, suddivisi sulla base del numero di abitanti e del numero di contagi, aggiornati ormai a diversi giorni fa. Da un certo punto di vista il fatto che il Polesine riceva cifre tutto sommato irrisorie, in questo caso, può essere letto quasi con sollievo perché significa che si tratta di un'area meno colpita rispetto alle altre. Vero è che, in certi casi, i poco più di 100 euro di contributo per pagare straordinari e mascherine al personale sembrano a dir poco irrisori. In ogni caso, meglio che niente. I sindaci hanno infatti sulle proprie spalle tanti oneri e pochissimo onori e stanno svolgendo il proprio compito con altissimo senso di responsabilità.

GLI STRAORDINARI AI VIGILI

Per quanto riguarda il primo dei due finanziamenti il riparto per i comuni del Polesine è il seguente: Adria 14.152 euro, Ariano 2.324 euro, Arquà 2.400 euro, Badia 7.338 euro, Bagnolo 1.943 euro, Bergantino 3.488 euro, Bosaro 1.467 euro, Calto 1.223 euro, Canaro 4.390 euro, Canda 1.284 euro, Castelguglielmo 1.485 euro, Castelmassa 4.542 euro, Castelnovo Bariano 3.258 euro, Ceneselli 2.636 euro, Ceregnano 2.678 euro, Corbola 2.302 euro, Costa 2.633 euro, Crespino 1.844 euro, Ficarolo 3.999 euro, Fiesso 2.531 euro, Frassinelle 3.985 euro, Fratta 12.249 euro, Gaiba 1.312 euro, Gavello 2.041 euro, Giacciano Con Baruchella 1.659 euro, Guarda 1.354 euro, Lendinara 6.924 euro, Loreo 2.090 euro, Lusia 3.212 euro, Melara 2.113 euro, Occhiobello 9.297 euro, Papozze 1.451 euro, Pettorazza 1.485 euro, Pincara 1.361 euro, Polesella 3.073 euro, Pontecchio 1.980 euro, Porto Tolle 6.548 euro, Porto Viro 8.867 euro, Rosolina 3.858 euro, Rovigo 33.191 euro, Salara 3.326 euro, San Bellino 1.623 euro, San Martino Di Venezze 4.195 euro, Stienta 3.698 euro, Taglio di Po 4.148 euro, Trecenta 2.115 euro, Villadose 4.247 euro, Villamarzana 1.368 euro, Villanova del Ghebbo 1.907 euro, Villanova Marchesana 1.286 euro.

SANIFICAZIONE

Per quanto riguarda il secondo fondo, invece, questa la ripartizione Comune per Comune: Adria 2.557 euro, Ariano 430 euro, Arquà 318,07 euro, Badia 1.304,89 euro, Bagnolo di Po 169 euro, Bergantino 396 euro, Bosaro 152 euro, Calto 72 euro, Canaro 483 euro, Canda 92 euro, Castelguglielmo 157 euro, Castelmassa 601 euro, Castelnovo Bariano 390 euro, Ceneselli 257 euro, Ceregnano 408 euro, Corbola 285 euro, Costa 324,80 euro, Crespino 205 euro, Ficarolo 425 euro, Fiesso 429 euro, Frassinelle 351 euro, Fratta 1.113 euro, Gaiba 101 euro, Gavello 201 euro, Giacciano Con Baruchella 214 euro, Guarda 115 euro, Lendinara 1.376 euro, Loreo 354 euro, Lusia 444 euro, Melara 224 euro, Occhiobello 1.597 euro, Papozze 146 euro, Pettorazza 157 euro, Pincara 117,53 euro, Polesella 467 euro, Pontecchio 250 euro, Porto Tolle 1.185 euro, Porto Viro 1.733 euro, Rosolina 723 euro, Rovigo 6.548 euro, Salara 275 euro, San Bellino 133 euro, San Martino 557 euro, Stienta 464 euro, Taglio di Po 886 euro, Trecenta 294 euro, Villadose 643 euro, Villamarzana 119 euro, Villanova del Ghebbo 226 euro, Villanova Marchesana 93 euro.

Francesco Campi

