Manca il personale qualificato, i contagi sono aumentano di giorno in giorno: l'emergenza Coronavirus fa saltare la fiera di Calto. Il Comune aveva già preparato la consueta manifestazione, il programma era già stato stilato. Sembrava tutto pronto, dal 16 al 18 agosto, per assaporare le specialità culinarie, ascoltare musica, divertirsi in piazza e partecipare alla messa con il vescovo. Annullata anche la caccia al tesoro.E invece, inaspettata, è arrivata la decisione in extremis: il sindaco Michele Fioravanti spiega: «Nonostante gli sforzi fatti per svolgere anche quest'anno la sagra di San Rocco, già organizzata nel rispetto delle regole per la prevenzione da Covid-19, l'aumento improvviso dei contagi e l'impossibilità di garantire personale qualificato e forze dell'ordine sufficienti per la sorveglianza e la sicurezza, ci ha costretti a malincuore ad annullare la fiera. Si ritiene doveroso ringraziare le persone impegnate nell'organizzazione: i dipendenti comunali, la Polizia locale, i volontari della Protezione civile Altopolesine, le orchestre e le compagnie di spettacolo, bar e gastronomia, la ditta dei fuochi pirotecnici, la Biblioteca e tutti coloro che avevano dato disponibilità. Fiduciosi in tempi migliori, fissiamo subito la nuova edizione all'agosto 2021».

A.Garb.

