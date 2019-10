CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALENDARIO DI EVENTIROVIGO Tante le iniziative messe in calendario dal Comune per l'Ottobre Rodigino, periodo che vedrà il momento-clou con le bancarelle della fiera, attiva tra il 19 e il 22. Le sale maggiormente coinvolte saranno la Pescheria Nuova e la sala della Gran Guardia, dove si alterneranno, mostre, incontri, conferenze, spettacoli. Non mancherà lo spazio alle associazioni di volontariato in fiera e il consueto mercatino dei piccoli. Un calendario messo a punto, come ha spiegato l'assessore alla Cultura Roberto Tovo, attraverso una...