ROVIGO In Azione, il partito fondato dall'ex ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, spiega di avere le idee chiare per le prossime regionali in Veneto e si rende disponibile al dialogo con chi ha voglia di rappresentare un nuovo progetto per la nostra regione. «Ho partecipato alle riunioni di Azione in vista delle Regionali e la linea concordata con gli altri referenti è quella di affiancarsi a +Europa e Socialisti per costruire un'alternativa a Zaia e Pd», sostiene Francesco Mazzo, referente di Rovigo e coordinatore provinciale del partito. «A differenza delle Comunali di Rovigo, dove Calenda aveva appoggiato convintamente il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo, alle Regionali il Partito Democratico non ha costruito un progetto alternativo a Zaia in questi cinque anni e non ha chiarito la sua posizione rispetto al Movimento 5 Stelle, precludendo ogni possibilità di dialogo con noi. Apriremo invece una discussione anche con Italia Viva e altre forze civiche presenti sul territorio». Mazzo, durante la visita di Calenda in città nel pieno della campagna elettorale per le europee dello scorso anno, era rimasto a fianco dell'ex ministro nel sostenere Gaffeo, ma per le Regionali pare quindi che la sua strada e quella del Pd si separeranno.

