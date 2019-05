Calenda: «Paese a crescita zero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMIZIOROVIGO «Abbiamo discusso 15 giorni su un signore che si chiama Siri, che non contava niente, paralizzando il Paese. È uno spettacolo indecoroso». Non usa mezzi termini l'ex ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, ieri pomeriggio ospite del candidato sindaco Edoardo Gaffeo, per commentare la situazione nazionale con il governo giallo-verde di Giuseppe Conte e lanciare la propria candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Calenda è stato il primo politico di alto profilo a utilizzare il palco per i...