VILLADOSE

In attesa degli aggiornamenti sulle misure anti covid, l'Acd Villadose del presidente Massimo Roccato, fondata nel 2010, ha avviato la decima stagione consecutiva di partecipazione ai tornei della Figc. Per l'anno 2020/2021 risultano iscritte ai vari tornei tre squadre: pulcini misti, anno di nascita 2010/2011, affidati al mister Luigi Bassani, primi calci, anno di nascita 2012/2013, affidati a Christian Cavallaro e Carlo Cocco, piccoli amici, anno di nascita 2014/2015, seguiti da Nicolò Cavallaro.

Coordinatore dell'intero settore giovanile con esperienza pluriennale è Sandro Tata Brancalion mentre l'attività di segreteria generale e affidata a Giulia Benà. Al momento il numero complessivo di giovani atleti tesserati supera la trentina, le iscrizioni sono però aperte tutto l'anno e possono essere effettuate dopo un periodo di prova di quindici giorni, gli allenamenti vengono svolti a Villadose due volte la settimana il martedì ed il giovedì presso l'impianto sportivo di viale Matteotti, 26.

LE ATTIVITÀ

La società, al fine di poter far crescere ed effettuare percorsi di formazione ai propri atleti, allenatori e dirigenti ha in essere ormai da anni un'affiliazione con l'As Cittadella, che ha una prima squadra nel campionato nazionale di serie B, inoltre per permettere l'attività a tutti gli atleti delle varie fasce di età ha un consolidato rapporto di collaborazione con l'Ac San Martino di Venezze. Oltre a curare l'aspetto sportivo la società punta molto a mantenere un forte legame con il territorio e far cresce i giovani atleti in un ambiante sano e ricco di valori umani e sociali. Per il futuro il progetto è allestire tutte le squadre delle varie categorie del settore giovanile e magari anche una prima squadra da iscrivere al campionato di terza categoria. La società è attiva sui social tramite Facebook e Instagram, per qualsiasi necessità ed informazioni di vario genere è disponibile al seguente recapito telefonico 349 7925397 il dirigente coordinatore del settore giovanile Sandro Tata Brancalion.

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA