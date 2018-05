CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAFFÈ SAN MARCOLA CITTÀ DIVERSADI ALESSANDRO(S.T.Bis.) Abilità diverse, per questo speciali, anche nell'arte. Oggi alle 18.30 al caffè San Marco in corso del Popolo 188 sarà presentata alla città l'istallazione creata dall'artista Alessandro Capuzzo con i ragazzi dell'Accademia della Disabilità di Uguali... Diversamente per il progetto Arte diversamente e con la collaborazione di Alessandra Pavan. La presentazione servirà a far condividere il percorso di crescita artisticaemozionale e per rendere un omaggio alle realtà che hanno...