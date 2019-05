Caduta in sette ore la pioggia di tre mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAROVIGO Due strade sono franate a Costa a causa della bomba d'acqua di domenica pomeriggio. Ieri mattina in via Kennedy, all'altezza del civico 736, e in via De Gasperi, all'altezza del civico 533, sono state posizionate transenne e cartelli di avviso pericolo, con senso unico alternato. Voragini come solitamente si vedono in montagna, una particolarmente estesa, quella di via Kennedy, dove il terreno è ceduto sotto i colpi della pioggia battente. Dalle 14 alle 19 sono caduti a Costa ben 142 millimetri di pioggia, vale a dire...