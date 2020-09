CLERO IN LUTTO

ROVIGO Se n'è andato in punta di piedi padre Igino Astori, francescano che per più di sessant'anni ha accolto in confessionale parole e angosce dei fedeli con comprensione e bontà. La morte del frate cappuccino 95enne, al secolo Italo Astori, è stata resa nota dai confratelli che spiegano come «ha lasciato in punta di piedi questa terra per il cielo alla vigilia del Santissimo nome della Beata Vergine Maria, dopo 62 anni di ininterrotta e fedele presenza nel convento dei Frati minori cappuccini in Rovigo».

DOCENTE AL SEMINARIO

Nato il 30 gennaio 1925 ad Albignasego, in provincia di Padova, all'inizio di quest'anno aveva festeggiato coi confratelli il suo novantacinquesimo compleanno e si avviava in salute verso il traguardo dei 96. Giunto nel capoluogo polesano nel lontano 1958, da quell'anno e fino al 1980 insegnò con passione materie letterarie ed educazione artistica a tre generazioni di seminaristi cappuccini e diocesani nella scuola media parificata San Francesco d'Assisi annessa al convento dei Cappuccini, dimostrando una rara abilità soprattutto in ambito artistico. A Rovigo è ricordato per aver assistito alla celebrazione di numerosi matrimoni nella chiesa dei frati e come ricercato confessore di fedeli, religiose, religiosi e sacerdoti.

CONFESSORE RICERCATO

«Nel confessionale padre Igino esprimeva tutta la sua bontà, delicatezza, comprensione e il suo inconfondibile tatto nel comprendere le sofferenze e le angustie della gente di oggi - raccontano i confratelli che stanno raccogliendo le tante espressioni di cordoglio giunte al convento - Era, per questo, agevolato da un'incredibile innocenza di sottofondo e da quell'inconfondibile barba bianca. Nessuno di noi l'ha mai visto arrabbiato». Poco più di una settimana fa padre Igino, caduto mentre si recava in chiesa per la preghiera della sera, è stato ricoverato nell'ospedale di Rovigo per una frattura del femore. Consapevolmente si stava avvicinando a sorella morte, come direbbe San Francesco, e a un confratello che gli ha fatto visita il giorno prima della scomparsa ha confidato di essere in pace. Le esequie del francescano saranno celebrate lunedì 14 settembre alle 15 nel Duomo di Rovigo.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

