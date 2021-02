INCIDENTE IN STAZIONE

ROVIGO Una caduta da un'altezza considerevole, attorno ai sette metri, mentre stava lavorando alla manutenzione della linea ferroviaria, poco distante dalla stazione di Rovigo: un 34enne di Latina, operaio di una ditta romana che opera in appalto per Rfi, ha riportato fratture vertebrali multiple e si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale, in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto di notte, fra le 3 e le 4, nel tratto che precede l'ingresso in stazione, più o meno all'altezza del sottopasso di via Zuccherificio. L'operaio stava lavorando su una struttura metallica che serve a sostenere i cavi della corrente elettrica. In queste operazioni gli operai utilizzano sempre delle imbracature. E sembra che anche il 34enne la stesse utilizzando. Non è chiaro, quindi, il motivo della caduta. L'unica cosa purtroppo certa è che il 34enne, mentre doveva eseguire delle operazioni in quota, si è gravemente infortunato. Subito è stato chiamato il 118 ed il Suem ha prestato i primi soccorsi al lavoratore, trasportandolo poi d'urgenza all'ospedale di Rovigo. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, ma in ambito ferroviario, gli accertamenti spettano all'Ispettorato del Lavoro.

F.Cam.

