TRIBUNALEGORIZIA Un'autopsia per stabilire se la morte di Emanuele Borile, detto Ciccio, conosciutissimo nell'ambiente del rugby cittadino perché, oltre che grande tifoso, da ragazzo si era messo in luce come tallonatore nelle fila della Monti, spiccando per forza e generosità, sia da considerare in tutto e per tutto una morte sul lavoro. Borile, infatti, esperto muratore, si è spento lo scorso 2 novembre, ad appena 57 anni, ad un anno...