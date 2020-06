LA STORIA

ROVIGO Nient'altro che una foto in bianco e nero, sbiadita per il passare degli anni. Ormai quasi 70. Lo scatto ritrae quattro persone, una giovane madre, un padre, un bambino biondo e una bambina castana in sella a una bicicletta, con un sorriso enigmatico. E l'appello, partito da Rimini, riguarda proprio la bambina, che in quel momento era ospite della famiglia insieme alla quale è stata ritratta, perché costretta a lasciare il Polesine, travolto dalla disastrosa alluvione del 1951. Una delle migliaia di sfollati polesani, che furono accolti da ogni parte d'Italia. Molti non fecero più ritorno, se si considera che il Polesine, già storicamente terra d'emigrazione, perse in un decennio oltre 80mila dei 357.963 abitanti che erano censiti nel 1951. Della bella bambina non si sa il nome, nemmeno l'età precisa. E neppure da quale Comune provenisse. Null'altro che quella foto.

L'APPELLO

Ma il 73enne Gianfranco Pacassoni, proprio il bambino biondo della foto, ha vedere se fosse possibile rincontrare quella bambina che era stata accolta a casa sua, a Rimini. Pacassoni, da tempo in pensione dopo essere stato geometra del Comune, si è ritrovato la foto fra le mani durante il periodo di lockdown, riordinando i cassetti dei ricordi, ritrovandosi davanti quel volto sorridente. Un'amica di cui ha ricordi nebulosi, affidati ai giornali locali per vedere se fosse possibile rintracciare quella che 69 anni fa era una bambina e che oggi, potrebbe avere, sempre che la sua vita non si sia interrotta prima, circa 75 anni. «Al tempo avrà avuto quattro o cinque anni», ricorda Pacassoni. La foto è passata per le mani di Mario Andriotto, il più grande collezionista di foto d'epoca del Polesine, che gestisce il sito Rovigo de na volta e l'omonima pagina Facebook. Proprio in Rete è stato rilanciato l'appello del geometra riminese, con oltre un centinaio di persone che hanno condiviso il post. Qualcuno, ha subito attinto ai propri ricordi familiari, perché in Polesine non c'è persona che non abbia almeno un parente che ha vissuto personalmente l'esperienza da alluvionato sfollato. «Io sono stato ospite con mamma e sorella presso una meravigliosa famiglia di Imola. Sasso Morelli. Avevo tre anni, ma i ricordi li ho ancora molto nitidi», è uno dei ricordi che subito affiora. Pacassoni, dal canto suo, non nasconde l'importanza che avrebbe per lui riuscire nell'ardua impresa. «Voglio ritrovare quella bambina, sapere cosa ne è stato della sua vita dopo che è tornata al suo paese. M me la ricordo bene, anche se ho dimenticato come si chiamava. Mia madre, Lina Bigucci, l'ha sempre ricordata ed è anche per questo che vorrei incontrarla». Andando a ripescare nei ricordi di bambino, la descrive come «un po' schizzinosa: forse lo era perché veniva da una famiglia agiata e magari era un po' spiazzata nel trovarsi da noi, che vivevamo in campagna. E in campagna, nel 51, si faceva ancora il bagno nel mastello di fuori».

