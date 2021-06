Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROVIGO Alta, sinuosa, elegante e in via d'estinzione. La giraffa è la protagonista della giornata mondiale di oggi. Per l'occasione, l'associazione Fiab Amici della Bici di Rovigo organizza la AlleyGiraffe. Si tratta di una caccia al tesoro urbana che reduce dalla felice edizione del 2020, propone un pomeriggio molto particolare, a partire dal simpatico obbligo di un abbigliamento a tema per partecipare che come fatto nella...