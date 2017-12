Caccia ai programmi pirata nelle aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEROVIGO Le Fiamme gialle hanno setacciato i computer a caccia di programmi pirata anche in Polesine, trovandone un bel po' non in regola. L'operazione a livello nazionale, denominata Underli©Ensing 3, con la c di copyright, coordinata dal Nucleo speciale tutela proprietà intellettuale della Guardia di Finanza, si è articolata in 121 controlli eseguiti contemporaneamente in altrettante aziende, da un capo all'altro dell'Italia, per verificare se a livello informatico tutte le licenze d'uso fossero regolari. Un blitz informatico che...