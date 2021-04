Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) Contributi statali in arrivo per i comuni, non capoluogo di Provincia, con popolazione sopra i 15mila abitanti nel limite massimo di 5 milioni di euro. Il bando finanzierà la manutenzione per la rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti per finalità di interesse pubblico, inclusa la demolizione di opere abusive, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale - ambientale, anche mediante...