PORTO TOLLE Tra meno di una settimana partirà il piano vaccinazioni nell'estremo Delta. Mercoledì prossimo, infatti, saranno vaccinati i primi 140 anziani di Porto Tolle. In tutto gli anziani, a partire dalla classe 1941 e a ritroso, da immunizzare sono quasi 900 su poco più di 9.300 abitanti: se tutto andasse liscio e i rifornimenti di dosi fossero puntuali, mantenendo una giornata alla settimana di vaccinazioni, in poco più di sei settimane sarebbe ultimato questo primo giro di immunizzazioni.

L'ANNUNCIO

Ad ufficializzare la data di avvio del Cvp di Porto Tolle sono il sindaco Roberto Pizzoli e la sua vice Silvana Mantovani. «Possiamo ritenerci fortunati ad essere tra i sette comuni della provincia di Rovigo a ospitare un Centro di vaccinazione di popolazione che permette da un lato una maggior capillarità dell'azione, dall'altro di agevolare l'utenza più anziana, che evita così lunghi spostamenti», osserva Pizzoli. Il Cvp dell'estremo Delta sarà nel Palazzetto dello sport di via Tangenziale, proprio nel cuore del capoluogo, Ca' Tiepolo. Le sue tre postazioni saranno operative a partire da mercoledì 3 marzo, dalle 8 alle 14. «Ringrazio per la disponibilità il Tennis club che gestisce la struttura sottolinea Pizzoli -, oltre a Protezione civile, Polizia locale e tutte le associazioni che ci stanno aiutando». Avrebbe dovuto funzionare tre giorni alla settimana, ma al momento sarà operativo soltanto per un giorno perché bisogna tenere conto della quantità di vaccini a disposizione dell'Ulss, cosa che potrebbe rallentare l'andamento del piano vaccini.

LE CONVOCAZIONI

È l'assessore Mantovani a spiegare come funzionerà la chiamata: «In questa prima tornata saranno immunizzate tutte le persone nate nel 1941, mentre per la classe 1940 saranno convocati i nati da gennaio al 23 di giugno. Quelli nati dal 24 giugno saranno interpellati spero il mercoledì successivo. Purtroppo sapremo di settimana in settimana quanta dotazione di vaccini avremo a disposizione». I primi a ricevere il vaccino Pfizer o Moderna saranno quindi i nati del 1941, per poi passare agli anziani nati nelle annate precedenti. Saranno gli ottantenni a essere coinvolti fin dall'apertura del Cvp di Porto Tolle, e per questo diventa fondamentale l'informazione nel rispondere all'appello. Proprio per la tempistica troppo ristretta c'è il rischio che le lettere di invito mandate dall'Ulss non arrivino in tempo. Scartata l'ipotesi iniziale che avrebbe visto gli uffici comunali impegnati a chiamare telefonicamente gli interessati, l'Amministrazione ha optato per una più rassicurante lettera consegnata a mano da volontari che in questi giorni si occuperanno dello smistamento.

LETTERE CONSEGNATE A MANO

«Le lettere dell'Azienda sanitaria sono partite lunedì e sappiamo che la posta a volte è un po' in ritardo rimarca Mantovani - Per questo abbiamo deciso di inviare anche come Comune una lettera: si tratta della copia di quella dell'azienda sanitaria, solo che la nostra sarà consegnata a mano da alcuni volontari. In questi giorni alcuni potrebbero ricevere due convocazioni: chi la riceverà dovrà compilarla e recarsi l'ora indicata al Palasport. In caso l'interessato sia impossibilitato a recarsi a vaccinarsi può chiamare il numero verde che abbiamo sottolineato con l'evidenziatore nella lettera e chiedere un rinvio. È fondamentale che nessuna dose vada sprecata».

SERVIZIO DI TRASPORTO

Le persone allettate saranno vaccinate a domicilio, mentre per chi avesse difficoltà a recarsi al Palasport, perché sprovvisto di mezzi, il Comune sta mettendo a punto un apposito trasporto con Auser ed Anteas: basterà chiamare l'ufficio dei Servizi sociali per trovare la soluzione più adeguata.

Anna Nani

