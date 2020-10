(G.Fra.) «L'attenzione del Comune verso le famiglie, che si è concretizzata con i buoni shopping e con l'impegno finanziario per mantenere invariati i costi di trasporti e dei pasti scolastici, è coerente con il programma delle nostre liste civiche, programma che mette al centro i bisogni dei cittadini e le esigenze delle persone più fragili». Leonardo Bonato, coordinatore del movimento civico Ibc, difende le scelte di palazzo Tassoni. «I 95 mila euro investiti per annullare gli aumenti di mense e scuolabus danno - dice - serenità ai genitori degli alunni mentre i buoni shopping di oltre 16 mila euro rappresentano un sostegno non solo per le famiglie in difficoltà, ma anche per le attività commerciali. Ma è tutta la comunità a trarre beneficio da scelte di questo tipo, che esprimono la volontà di chi amministra di non lasciare nessuno solo di fronte alle criticità. La stessa volontà che ha portato la maggioranza a iniziare l'iter di bonifica del sito Coimpo, perché i cittadini di Ca' Emo non devono essere abbandonati di fronte a un problema che da soli non potranno mai risolvere».

