(A. Nan.) Il Comune di Ariano nel Polesine ha nominato la commissione Pari opportunità. Lo scorso 30 settembre il consiglio comunale aveva approvato il nuovo regolamento della commissione, che risulta composta dal sindaco o dal consigliere delegato a cui vanno sommati 5 membri anche non consiglieri designati appunto dal consiglio e 5 membri proposti dalle associazioni. Durante l'ultimo consesso del 26 novembre scorso sono stati quindi eletti cinque degli 11 componenti nominati dal consiglio stesso. Il giorno successivo il sindaco Luisa Beltrame ha così provveduto a siglare il decreto della nomina di tutta la commissione che sarà ufficializzata alla prossima seduta. Accanto alla consigliera delegata per le Pari opportunità Lina Zangirolami per l'amministrazione sono pertanto stati nominati l'assessore Martina Boscolo a cui sono stati affiancati Maria Beatrice Cantelli, Giuseppe Gibin, Elisabeth Merli ed Elvira Tumiatti. A questi vanno aggiunte le candidature proposte dalle associazioni locali su invito dell'amministrazione stessa che nelle scorse settimane aveva richiesto l'invio dei nominativi e relativi curricula. Le nominate sono state Annalisa Bergami, Monica Negri, Marisa Trazzi, Maria Teresa Vicentini e Barbara Zanellato.

