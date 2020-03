LA DIFFUSIONE

ROVIGO Settimo caso positivo in Polesine. La prima persona anziana. La prima per la quale, al momento, non è stata ricostruita l'ipotetica catena di contagio. La prima donna. È una settantenne di Adria, che era già ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo da venerdì per una sospetta infezione gastrointestinale, con febbre e sintomatologia respiratoria modesta. Come spiega l'Ulss, anche se «non presentava alcun criterio epidemiologico per sospetto coronavirus, in quanto non ha segnalato contatti con altri casi positivi o con aree a rischio, il tampone è stato eseguito perché il protocollo ministeriale prevede che anche in casi di sospetta malattia infettiva in cui non ricorre il criterio epidemiologico per coronavirus, si faccia lo stesso. Le sue condizioni sono stazionarie e non presenta una situazione di gravità».

IL QUADRO

Degli altri quattro ricoverati, due sono stazionari non gravi, uno è in miglioramento, mentre purtroppo il quarto, sabato sera, è peggiorato ed è stato trasferito in Terapia intensiva. «Questo - spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - a dimostrazione che il Covid-19 può avere, purtroppo, un'evoluzione anche repentina verso la grave insufficienza respiratoria, con necessità di ventilazione meccanica. Le condizioni del paziente sono in queste ore stabilizzate e non ha più la febbre. Nel complesso l'andamento dei sette casi positivi in Polesine, riguardo l'età e il quadro clinico, con due guariti, quattro con sintomi medio gravi, un paziente in Terapia intensiva, è in linea con l'andamento riscontrato in Veneto».

LA FASE DI PICCO

Dopo la scoperta della positività della settima paziente, è subito iniziata l'attività di ricerca dei contatti che la 70enne ha avuto prima del ricovero da parte del Servizio igiene e sanità pubblica, per avviare le azioni di eventuale isolamento domiciliare necessarie. «Stiamo entrando nella cosiddetta fase di picco - spiega Compostella - nella quale ci si aspetta il maggior impatto dal punto di vista del numero di contagi e della loro gravità. Lo dimostrano anche le importanti decisioni adottate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le disposizioni e le misure straordinarie per la gestione e l'assunzione del personale sanitario e il potenziamento delle rete assistenziale. A queste si aggiungono le disposizioni regionali sulla chiusura temporanea dei centri diurni in Veneto sino al 15 marzo».

SERVIZI DA ORGANIZZARE

L'Ulss 5 sta anche progettando una diversa modalità di accesso ad alcuni servizi, come i prelievi del sangue. «Ovviamente - aggiunge il direttore generale - se dovesse arrivare un picco di casi positivi sarà necessario rivedere l'attuale organizzazione, limitando l'attività ordinaria, salvaguardando le urgenze e privilegiando l'assistenza ai casi di Covid-19».

IL BILANCIO

Secondo il bollettino di sorveglianza, aggiornato alle 13.30 di ieri, le persone in isolamento cautelare domiciliare erano 126, sei delle quali all'ultimo giorno dei 14 previsti. Da quando questo tipo di misura è entrata in vigore, sono state in tutto 331 le persone messe in quarantena. I tamponi eseguiti, invece, sono stati in tutto 77, per uno dei quali si attende ancora l'esito e sette sono quelli positivi. «Nonostante questo nuovo caso - sottolinea Compostella - non esiste un focolaio polesano, tantomeno ad Adria. Non ci sono i numeri per affermarlo e non c'è un legame evidente tra i casi positivi e Adria come luogo di origine dell'infezione. Il numero dei casi positivi in Polesine, finora contenuto, è il risultato di un'azione tempestiva di individuazione, attraverso l'esecuzione dei tamponi e attraverso l'isolamento domiciliare delle persone venute a contatto con i casi positivi. Ovviamente queste azioni sono tanto più efficaci, quanto più le singole persone si impegnano ad accettare e rispettare quelle misure precauzionali che devono entrare nella nostra quotidianità: lavarsi le mani, mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, evitare luoghi affollati, segnalare al proprio medico eventuali contatti con persone positive».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA