Legambiente mette la Polizia Locale sulle tracce dei nuovi vandali. «Un gruppo di soci del Circolo di Legambiente di Adria ed alcuni amici - spiega il presidente del Circolo Ermes Bolzon - hanno ripulito una piccola area in prossimità dell'idrovora di Canton Basso. Si tratta di un'area molto apprezzata dai pescatori, tanto che spesso vi campeggiano, e da numerosi amanti delle passeggiate che provengono da Baricetta e si dirigono verso Adria». Legambiente lungo questo percorso sulla sommità arginale del Canalbianco ha trovato un po' di tutto: «Sono stati rinvenuti - spiega Bolzon- rifiuti edili, gomme, le immancabili bottiglie di birra, lattine e bottiglie in plastica. I nostri soci hanno rinvenuto anche sacchi di rifiuti di provenienza domestica, alcuni addirittura correttamente differenziati». Tra i ritrovamenti alcune buste con tanto di indirizzo che potrebbero mettere il Comando della Polizia Locale sulle tracce di chi ha scaricato il materiale in zona. «Un plauso alla Polizia Locale per la celerità dell'intervento anche se rimane l'amarezza per la noncuranza e l'irresponsabilità di alcuni cittadini».

