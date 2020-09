VIABILITÀ

ROVIGO Entro l'estate del 2021 la rotatoria di Buso -Sarzano sarà aperta al traffico. Il cantiere per la realizzazione della tanto attesa infrastruttura, che andrà finalmente a regolamentare la viabilità nell'area Buso-Sarzano, viale Tre Martiri, partirà entro la fine di quest'anno. Nel frattempo, in questi giorni il Comune ha dato il via agli espropri dei terreni per la realizzazione della rotatoria, attesa da oltre due anni, ma il cui progetto è divenuto esecutivo solo con la giunta del sindaco Edoardo Gaffeo.

FASE DI ESPROPRIO

«Dopo gli espropri dei terreni spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto -, la previsione dell'avvio del cantiere è previsto entro la fine dell'anno. La conclusione dell'opera, invece, entro la fine l'estate dell'anno prossimo». Un progetto che costerà al Comune 734mila euro, realizzato grazie a circa 258mila euro di contributo da parte della Regione. Il cantiere per l'infrastruttura dovrà prevedere anche la possibilità ci coesistenza con la viabilità ordinaria del quadrante stradale.

INCROCIO PERICOLOSO

La rotatoria sorgerà all'incrocio di viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e via Dei Mille (in frazione di Sarzano). L'intervento eliminerà uno dei punti più pericolosi della viabilità rodigina, un incrocio che è frequente teatro di incidenti. All'altezza infatti della nuova rotatoria si intrecciano i flussi della direttrice Rovigo-Adria, parte del traffico in direzione dell'ospedale di Rovigo, la circolazione diretta alla frazione di Buso e a quelle di Sarzano-Mardimago.

ITER COMPLESSO

Il progetto dell'opera ha visto un iter burocratico abbastanza travagliato, fino dell'ultima revisione dell'intervento relativo ai sottoservizi, l'ampliamento della rotatoria stradale e, da ultime, le relative procedure di esproprio, avviate nei giorni scorsi. Il progetto per la realizzazione della rotatoria di Buso-Sarzano era partito nel 2017, durante la giunta leghista guidata da Massimo Bergamin, poi una Conferenza di servizi stabilì lo spostamento della condotta idrica e del metanodotto, l'iter dunque per il via ai lavori si allungò ulteriormente, anche in seguito all'incremento del terreno necessario per realizzare la nuova infrastruttura.

COSTI LIEVITATI

Il costo totale dell'opera dai 517mila euro iniziali è lievitato a 734mila euro a causa dell'incremento degli interventi necessari per portare a termine l'ambizioso progetto. Entro il 2021, in città è previsto anche l'arrivo del nuovo Piano del traffico che andrà a ridisegnare la viabilità delle strade del centro e della periferia. In particolare, l'Amministrazione ha annunciato l'incremento dei percorsi dedicati alle biciclette e l'aumento delle zone a traffico limitato nell'area del centro. Le piste ciclopedonali saranno realizzate con la collaborazione della Fiab, gli Amici della bici di Rovigo, prendendo spunto dalla Ciclabile delle Mura, il percorso messo a punto dall'associazione che promuove la mobilità lenta anche per lo sviluppo del turismo storico culturale legato all'utilizzo delle due ruote.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

