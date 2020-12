Il Pd rodigino continua a offrire un chiaro spaccato delle proprie divisioni e dei propri appetiti. Dopo il botta e risposta fra il neo segretario polesano Angelo Zanellato, intervenuto per chiedere le dimissioni del consigliere Giovanni Salvaggio, e la replica di quattro consiglieri della minoranza interna, insieme agli assessori Mirella Zambello ed Erica Alberghini che si sono sfilate poche ore dopo, a gettare benzina sul fuoco è ora Giorgia Businaro, capogruppo del Pd, che si dichiara «basita di fronte al comportamento di alcuni colleghi consiglieri» e non nasconde di avere in mente un rimpasto di giunta annunciando verifiche interne, l'attacco a Zanellato «è frutto di una o due persone che hanno invischiato il gruppo consiliare in beghe di partito determinate dal livore personale. Ho la certezza ci fossero firme raccolte con poca trasparenza, visto che il promotore dell'iniziativa ha omesso di specificare che si trattava di un atto non condiviso con il gruppo. Stupisce il comportamento delle due assessore: prima firmano poi, evidentemente richiamate da qualcuno, smentiscono. Un comportamento che credo non si sia mai visto da rappresentanti di giunta. E se per una tale comportamento si può imputare a inesperienza, tale giustificazione non si può addurre per una protagonista da decenni della scena politica».

