TRASPORTI

ROVIGO Ci si sposta solo per emergenze legate alla spesa e alla salute. I mezzi pubblici in città subiscono dunque un'inevitabile ulteriore riduzione. Da mercoledì scorso, infatti, fino a nuova determinazione del Governo o della Regione Veneto, le corse del trasporto pubblico locale sono state ridotte a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, il taglio degli autobus riguarda gli orari 8-9; 14:30-15:15 e 18:30- 19:45. «Corse - spiega l'amministrazione - già attualmente praticamente inutilizzati dall'utenza».

La riduzione complessiva delle corse urbane risulta dunque del 24% rispetto al servizio attualmente svolto stabilito il 18 marzo, che aveva già ridotto del 28% le corse urbane. «Il livello di servizi essenziale necessario a soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente presente sul territorio è garantito - spiega l'Amministrazione - come l'accessibilità ai principali nodi prestando particolare attenzione ai flussi e agli orari dei pendolari».

SICUREZZA

A garantire la sicurezza per i mezzi che restano in circolazione, le misure igieniche attualmente adottate dal protocollo dell'azienda Busitalia Veneto a bordo dei mezzi, che potrà mettere in atto ulteriori iniziative di prevenzione orientate a garantire le necessarie distanze di sicurezza per operatori e utenti e potranno ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la chiusura della porta anteriore e il divieto dell'acquisto del biglietto a bordo. Rinviato, per il momento, anche l'avvio della riorganizzazione del trasporto pubblico locale che prevede l'affidamento del servizio urbano ed extraurbano ad un unico gestore. Sono davvero pochi i cittadini che, in questi giorni d'emergenza, si spostano utilizzando i mezzi pubblici. Il traffico in città è infatti ridotto al minimo, le auto sono perlopiù utilizzate dai pendolari che si recano a lavoro. Gli anziani e i giovani, infatti, complici la paura del contagio e la chiusura delle scuole, prima maggiori fruitori del trasporto pubblico, hanno praticamente azzerato gli spostamenti.

Gli autobus in circolazione in città garantiscono un servizio essenziale, ma sono dunque spesso vuoti.

R.Mer.

