CANARO

Il fondo di solidarietà per fare fronte alle difficoltà economiche delle famiglie che hanno risentito delle restrizioni dovute all'epidemia, sarà accessibile tramite una domanda di autocertificazione da presentare dal 7 al 30 aprile. Il fondo è riservato ai beni alimentari da utilizzare, attualmente, nella macelleria Boschiero Marco (via Roma 273) e panificio Munari Franco (via Roma 298). I cittadini troveranno il modello sul sito del comune di Canaro oppure, su richiesta, all'ufficio servizi sociali, una copia cartacea in una cassetta posta vicino all'ingresso del municipio. Le domande compilate dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail, in caso di impossibilità possono essere depositate nella cassetta della posta all'esterno del municipio. Le domande dovranno essere accompagnate da una copia di un documento di identità.

IL VALORE DEI BUONI

Il valore dei buoni spesa una tantum è stato così definito: 100 euro per nucleo familiare composto da una persona, 150 euro per nucleo familiare composto da due persone, 200 euro per nucleo familiare composto da tre persone, 250 euro per nucleo familiare composto da quattro persone, 300 euro per nucleo familiare composto da cinque o più persone. I buoni spesa saranno emessi con buoni da 20, 25, 50 euro fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, non danno diritto al resto e l'eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore nominale del buono dovrà essere regolata in contanti dal beneficiario. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, l'attribuzione sarà determinata dall'ufficio servizi sociali che contatterà i beneficiari concordando la consegna dei buoni anche tramite la Protezione civile: «Non è stato facile organizzare l'utilizzo di questo fondo a tutela di chi sta attraversando reali difficoltà economiche dice il sindaco Nicola Garbellini -, ringrazio gli uffici comunali che hanno elaborato il piano e i volontari della Protezione civile».

Jacopo Cavallini

