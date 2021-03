Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISTORI COMUNALIROVIGO La pandemia non molla la presa e anche durante la terza ondata aumentano le famiglie che fanno fatica a fare la spesa. Un'emergenza, quella delle nuove povertà, che sta mettendo in ginocchio centinaia di persone anche a Rovigo. A bussare alla porta del Comune per chiedere un aiuto, infatti, da mesi non sono solo i nuclei familiari già seguiti dai Servizi sociali, ma anche tanti lavoratori del turismo, dello spettacolo...