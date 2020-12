SALARA

Nuovi buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità: il Comune ha stanziato un contributo di 6440 euro, oltre a quanto già assegnato a marzo. L'importante contributo arriva a Salara grazie ai provvedimenti nell'ultimo decreto legge, con finanziamenti a pioggia rivolti ai Comuni e che serviranno per aiutare le persone in difficoltà. Il sindaco Ghiotti spiega: «Per aiutare anche le attività commerciali locali, i buoni saranno spendibili solo nei tre negozi di alimentari del paese. Abbiamo deciso di ampliare la platea degli aventi diritto, per dare la possibilità anche a chi è in ritardo con la ricezione della cassa integrazione e per i nuclei familiari che erano già in difficoltà».

L'Amministrazione ricorda le modalità: «Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni per la richiesta di erogazione dei buoni». Saranno assegnati 600 euro di buoni spesa in caso di nucleo familiare composto da un solo componente, 800 euro per le famiglie formate da due-tre persone, 1000 euro in caso di nucleo formato da quattro o più componenti.

A. Garb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA