SERVIZI SOCIALI

Il centralino dei Servizi sociali del Comune di Rovigo, anche ieri mattina, è stato preso d'assalto dalle richieste d'aiuto. A domandare il buono spesa ci prova anche però chi non ha i requisiti. Sono circa 220 le famiglie rodigine che, finora, hanno chiesto di ricevere il bonus spesa messo a disposizione dal Governo per fare fronte all'emergenza. Altre cento persone ieri hanno contattato il call center attivato dai Servizi sociali per richiedere l'aiuto economico che verrà distribuito attraverso coupon da 20 euro ciascuno. Non tutti i richiedenti, però, presentavano i requisiti.

I REQUISITI

Delle 120 richieste giunte sabato ne sono risultate idonee 100 e solo 80 ieri sono state invitate a compilare l' autocertificazione. Per il momento, dunque, 40 domande di bonus sono state scartate per la mancanza dei limiti reddituali richiesti. C'è chi ha tentato di accedere al bonus con un reddito superiore ai 700 euro ed è stato, per il momento, escluso. Tra i criteri necessari la perdita o la riduzione del lavoro a causa emergenza Covid-19 senza ammortizzatori sociali, ovvero con ammortizzatori insufficienti al fabbisogno familiare; la sospensione temporanea dell'attività con partita Iva, rientranti nei codici Ateco delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal Decreto del 22 marzo; l'impossibilità di percepire reddito da prestazioni occasionali, per l'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria. E, appunto, non aver percepito redditi, contributi e sussidi di importo complessivo superiore a 700 euro.

I buoni saranno distribuiti in base al numero dei componenti dei nuclei familiari, ad esempio chi è da solo ne riceverà 4 (valore di 80 euro); chi è in due 6; per le famiglie con due figli l'aiuto sarà di 180 euro che sale a 200 nel caso di famiglia di 5 persone. I nuclei poi dove sono presenti dei minori con età inferiore a 3 anni o portatori di handicap potranno contare su un bonus in più. L'aiuto sarà rinnovabile fino all'esaurimento delle risorse, attualmente intorno ai 270 mila euro. Il bonus spesa potrà essere speso nei negozi convenzionati con il Comune entro il 31 maggio. La lista sarà pubblicata nel sito del Comune.

MACCHINA ORGANIZZATIVA

«Partirà oggi la macchina organizzativa fa sapere l'assessore al Welfare e Servizi sociali Mirella Zambello - per la consegna dei bonus a cura dei volontari. In tempi brevi i coupon saranno consegnati a domicilio agli aventi diritto». Nel frattempo la raccolta telefonica delle richieste prosegue dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato, numero 0425/206590.

«Si raccomanda di avere pazienza e di riprovare se la linea è occupata spiega Zambello - le chiamate sono tante, gli operatori sono al lavoro per raccogliere tutte le domande, aiutando a compilare l'auto dichiarazione e verificando i requisiti. In questo periodo difficile, mi preme sottolineare la grande partecipazione organizzata dal Comune e dalle associazioni di volontariato, che hanno coinvolto anche tante nuove persone, tra queste un grande numero di giovani. Si tratta di una preziosa risorsa che va a rinforzare una rete importante anche per il futuro, per proseguire con nuovi servizi a sostegno di persone e famiglie in situazioni di fragilità».

«La collaborazione dell'ente pubblico con il terzo settore precisa Zambello -, oltre che essere richiamata dai decreti ministeriali relativi all'emergenza Covid-19, rientra nella nuova logica di riorganizzazione delle politiche sociali da parte di questa amministrazione». Infine Zambello e l'assessore all'associazionismo e volontariato Erika Alberghini, hanno voluto ringraziare tutti i volontari e le associazioni «che hanno colto l'importanza di un lavoro integrato e sinergico per il bene della comunità».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

