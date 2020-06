AIUTI AI NEGOZI

ROVIGO Diminuzione della Tari e buoni shopping entro l'estate. Sono i due interventi che il Comune avvierà per portare una boccata d'ossigeno alle attività commerciali rodigine. «Bisogna fare presto, il commercio è in difficoltà spiega il sindaco Gaffeo - In particolare i ristoranti non stanno vivendo la ripresa sperata. Stiamo preparando una serie di interventi che metteremo in atto dopo la ricognizione del bilancio. Una prima azione riguarda la riduzione della Tari, per cui abbiamo un margine di manovra intorno ai 450 mila euro: la seconda iniziativa è mettere a disposizione una cifra simile per i buoni-shopping a sostegno dei negozi».

SPESE CORONAVIRUS

Due giorni fa al Comune sono arrivati 750 mila euro destinati ai Comuni dal Governo al fine di coprire le maggiori spese legate all'emergenza Covid. «Entro il 10 luglio il Governo stabilirà l'attribuzione del resto del contributo fa sapere Gaffeo Per Rovigo la cifra totale sarà circa 1 milione e 760 mila euro, soldi che andranno a compensare le entrate che avevamo già messo nel bilancio in base allo storico, come Imu, sosta, rette e trasporto scolastico, che non abbiamo però riscosso a causa dell'emergenza». A breve, con l'arrivo di altri 270mila euro del fondo emergenza della Protezione Civile, potrà anche ripartire la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie. Il sindaco ha poi fatto sapere di essere al lavoro per realizzare un progetto di economia circolare che vedrà la collaborazione del Comune con le attività commerciali della città finalizzata ad una svolta verso un'economia green'. L'iniziativa prevede circuiti per il recupero del cibo invenduto in bar e ristoranti e il riciclo degli abiti. «Un modo - dice sindaco - anche per ridurre i rifiuti al minimo e dunque l'impatto delle imprese sull'ambiente, creando nuove opportunità commerciali».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA