ROVIGO Circa 550 mila euro in buoni spesa hanno permesso a 2.414 famiglie rodigine di sopravvivere durante i mesi segnati dall'emergenza Covid. Sono questi i numeri della macchina di solidarietà messa in moto dall'Amministrazione per aiutare i rodigini che si sono trovati improvvisamente senza lavoro o con un reddito drasticamente ridotto a causa della pandemia. Durate il primo periodo di lockdown di marzo il Comune, attraverso i Servizi sociali e con l'aiuto delle associazioni di volontariato, è riuscita a distribuire 320 mila euro a 1.538 nuclei familiari. Nella seconda ondata invernale del virus, l'auto è stato invece di 226.623 euro destinato a 876 nuclei. Altri 80 mila euro, donati dalla Fondazione Cariparo, hanno invece aiutato le famiglie in ristrettezze a pagare le bollette. Il Comune ha erogato, inoltre, 10 mila euro di contributi per 86 famiglie numerose e monoreddito già beneficiari di esenzione Tari.

Le difficoltà economiche per molti residenti del Capoluogo polesano non si sono ancora risolte, a causa della seconda pesante ondata di contagi ancora in atto. «Nei prossimi mesi spiega l'assessore al Welfare Mirella Zambello - saranno erogati altri 270 mila euro del Ministero in risposta all' emergenza alimentare. Ci saranno, dunque, ancora aiuti per le famiglie che hanno difficoltà a fare la spesa».

CONTRIBUTI

«L'assessorato dei Servizi sociali è stato certo tra i più sotto pressione ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo -. È stato portato avanti un lavoro enorme che merita di essere messo in risalto. Un assessorato che rappresenta il fiore all'occhiello di questa amministrazione e che richiede un grosso impegno sia in termini di risorse umane che economiche. Ci crediamo molto e crediamo molto nel metodo di lavoro adottato che vede una forte integrazione tra pubblico e privato». Con l'emergenza Covid sono, inoltre, sono stati realizzati progetti di co-housing per i senza dimora, utilizzando i fondi della Fondazione Cariparo e attivati interventi per le famiglie in difficoltà, con Bandi diversi, e contributi alle famiglie per le spese dei servizi scolastici, ad esempio la mensa dei figli.

«È stato poi avviato il nuovo bando per alloggi di Edilizia pubblica (Erp) - ha ricordato Zambello - che era stato proposto da 4 anni ed è stato gestito nella fase iniziale dall'Ufficio Casa comunale con il supporto di altri operatori del settore sociale. Le domande raccolte sono circa 250 con l'inserimento nel portale informatico regionale».

Altro importante settore di intervento riguarderà il contrasto alla povertà educativa. «Il Comune - spiega l'assessore - attiverà spazi di animazione e di sostegno scolastico in diverse sedi oltre alla formazione per la Didattica a distanza. Sono già stati ottenuti fondi della Fondazione Cariparo e si realizzeranno anche progetti per partecipare a nuovi bandi in collaborazione con cooperative e associazioni locali impegnate su questo settore. In tale ambito sono pervenuti dallo Stato altri fondi Covid: 400 mila euro da dedicare a progettualità sociali e di contrasto alla povertà educativa».

Sono poi aumentate le ore del Servizio domiciliare e pasti a domicilio, grazie a un contributo aggiuntivo di 35 mila euro; entro marzo verrà pubblicato un nuovo appalto per l'affidamento del servizio a una ditta o cooperativa esterna. Il sindaco, ha poi annunciato un bando di 15 milioni di euro, inserito nel programma nazionale per la qualità dell'abitare mirato a un ripensamento di tutto il patrimonio immobiliare comunale destinato alle emergenze abitative o all'Erp in ottica di innovazione.

Roberta Merlin

