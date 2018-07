BULLISMO IN CENTRO ROVIGO Un atteggiamento da bulli e un'azione tanto stupida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BULLISMO IN CENTROROVIGO Un atteggiamento da bulli e un'azione tanto stupida quanto pesante, che avrà conseguenze serie per tutti e cinque i suoi autori, quattro minorenni e uno appena maggiorenne, che hanno preso di mira un loro coetaneo minacciandolo, strattonandolo e strappandogli di dosso le collanine e gli anelli, oltre ad altri oggetti di valore che aveva in tasca.PIAZZA VENTI SETTEMBREPer il quintetto, infatti, subito individuato dalla polizia, è arrivata la denuncia a piede libero per rapina aggravata in concorso. Non un reato di...