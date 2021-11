Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BUIO IN SALAROVIGO Successo da quasi tutto esaurito, con 380 prenotazioni su 395 posti disponibili, ieri sera, al cinema Duomo, con il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, che ha fatto ritrovare l'appuntamento che mancava in centro storico a Rovigo dal 1. gennaio 2009, quando l'Odeon aveva chiuso l'attività restando solo, così, il multisala a Borsea.La risposta del pubblico per l'evento a ingresso gratuito è stata incoraggiante in...