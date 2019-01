Bufera Pd, il segretario: «Ora si lavori insieme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARTITO NELLA BUFERAROVIGO «O i circoli di Rovigo funzionano oppure arriva il commissariamento, cosa che non auspico». È duro il commento del segretario provinciale del Pd Giuseppe Traniello dopo le parole di Francesco Boccia, il parlamentare arrivato l'altro ieri da Roma per esternare insieme a Nadia Romeo l'amarezza per il ricorso contro l'elezione di circolo che lo ha visto vincere con una percentuale superiore al 95%. La votazione nel circolo di Rovigo, annullata dopo il ricorso alla commissione regionale da parte delle mozioni a...