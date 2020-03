LAVORI PUBBLICI

ROVIGO «Assessore, per favore, ripari le buche della scuola primaria Miani». A chiederlo è una madre di una delle bambine che frequentano l'istituto rodigino, che già a gennaio aveva scritto una e-mail al responsabile dei Lavori pubblici Giuseppe Favaretto e che ora torna alla carica. Susi Osti segnala al Comune «un disservizio che si protrae da tempo relativo all'area del cortile adibita al servizio dei pulmini». La rodigina ritiene che debbano essere portati avanti dei lavori urgenti all'interno di un cortile di una scuola dove dovrà poi sostare il pulmino.

»Serve la riparazione delle buche che in seguito a una piccola precipitazione, diventano pozzanghere. La soluzione ottimale e definitiva sarebbe l'asfaltatura di questa piccola area, evitando interventi tampone di stesura di ghiaino o di altro materiale riempitivo che dovranno purtroppo essere ripetuti frequentemente a causa della movimentazione giornaliera dei pulmini. Poi serve la sistemazione del cancello di apertura, perché a causa della mancanza di una guida di scorrimento per terra, non si apre completamente fino al muro e quindi costringe il pulmino a una manovra più impegnativa del dovuto per evitare l'impatto. Va fatto il ripristino della canaletta di plastica bianca attaccata al muro a pochi centimetri da terra, rovinata e danneggiata in più punti».

La missiva era stata inviata all'assessore il 20 gennaio, ma in questi giorni la madre, nel pieno dell'emergenza coronavirus, è tornata alla carica: «Trovo priva di rispetto nei confronti della sottoscritta, oltre che della cittadinanza, il completo silenzio e la latitanza dell'amministrazione di fronte a una segnalazione di intervento su un bene della comunità, a maggior ragione dedicato a bambini. Sono consapevole che in questo particolare momento ci siano altre priorità e urgenze, ma faccio fatica a credere che a un mese e mezzo dalla prima e-mail, il Comune non sia stato in grado di effettuare un intervento».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA