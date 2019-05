Buche in strada, spunta una sedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA BUCHEROVIGO Si fanno ogni giorno più creative le soluzioni pensate dai rodigini per la sempre più diffusa presenza di buche nel capoluogo e zone limitrofe. Se fino a poco tempo fa si era pensato ad un ironico concorso promosso in maniera goliardica sui social per adottare le voragini delle strade di Rovigo, con una sorta di mostra fotografica della creatività, ora c'è chi è passato dalle parole ai fatti, posizionando in via Baruchello, zona Commenda, addirittura una sedia a custodia di una grossa buca comparsa con le copiose...