«Buche e rotatoria sono la priorità»

PALAZZO NODARIROVIGO «Siamo in una fase di assestamento di bilancio, ma tutte le risorse che sarà possibile avere, andranno ai lavori pubblici». Ad affermarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, spiegando come entro la fine del mese ci saranno le cifre definitive a disposizione dei vari assessorati per gli investimenti sulla città. Già sono iniziati i primi lavori, ancora marchiati amministrazione Bergamin, ma a inizio mese il primo cittadino ha varato un progetto per circa un milione di euro per la completa riasfaltatura delle principali...