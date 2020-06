Un brevetto per i fagioli a cottura istantanea di Occhiobello. A fare domanda è stato Cesare Turchi, titolare dell'azienda Altur, che propone confezioni sottovuoto per ottenere brodo dai nutrienti legumi. «Come si evince dall'etichetta - racconta l'imprenditore - porto a conoscenza che i fagioli sono ricchi di glucordine, sostanza in grado di diminuire la glicemia. In essi si evidenzia un fosfolipide che favorisce l'emulsione dei grassi evitando il loro accumulo nel sangue e rende i fagioli un alimento adatto alla prevenzione dell'eccesso di colesterolo nel sangue. L'idea mi è venuta guardando la pubblicità dell'Unicef e dei bambini magri e affamati - spiega Turchi - Ho ricordato noi italiani durante e dopo l'ultima guerra mondiale. Mia mamma preparava una minestra di fagioli che ci saziava e toglieva la fame, perciò ho pensato di cuocere i fagioli secchi, fino alla precottura, disidratarli polverizzando in farina il cuore del fagiolo stesso. La farina che si ottiene è pertanto pronta istantaneamente con l'aggiunta di olio e sale e condimenti a piacere per ottenere un buon piatto di minestra di fagioli». «Ho pertanto brevettato il 06 febbraio scorso, tramite la Camera di commercio di Ferrara, l'idea della farina di fagioli a cottura Istantanea» ha proseguito l'imprenditore dell'Alto Polesine. L'idea, tuttavia, non è solo quella di guadagnare da questo riconoscimento importante, ma lo scopo è «poi produrre a livello industriale i fagioli a cottura istantanea e inviarli gratuitamente ai bambini affamati e agli uomini e donne del mondo in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA