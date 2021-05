Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOROVIGO «Il nuovo ingresso del Tribunale di Rovigo di via Sacro Cuore? Non ci si passa con due bici affiancate; un budello». L'architetto rodigino Maurizio Braiato commenta così la futura sede del Palazzo di Giustizia che entro il prossimo decennio dovrà essere trasferito da via Verdi a via Donatoni, sempre in centro. «Il nuovo sito accanto all'ex liceo Celio - continua Braiato - è una cantonata micidiale che hanno preso tutti....