Braiato: «Un errore portare le mostre tra i negozi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO «Esporre le quattro mostre fotografiche in programma in una bottega della Fattoria è una decisione molto pericolosa. I cittadini accetterebbero il fatto di vedere a Palazzo Roverella, al Roncale, al museo dei Grandi fiumi o in Pescheria Nuova, una esposizione di jeans, di profumi, di abbigliamento intimo, di scarpe?».FOTOGRAFOA puntare il dito contro la decisione del Comune di promuovere una serie di mostre fotografiche dedicate all'interno del centro commerciale La Fattoria, è l'architetto Maurizio Braiato,...