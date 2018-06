Bracconaggio, denunciati 11 pescatori dell'Est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRACCONIERI ROVIGO Non solo la corrente, con i tristemente noti elettrostorditori, usati indiscriminatamente per far strage di ogni tipo di pesce, ma anche sostanze velenose, utilizzate senza scrupolo disciolte nell'acqua, per depredare fiumi e canali. A cominciare dal Po. PREDONI I predoni, quasi tutti provenienti dal Delta del Danubio, in netta prevalenza lipoveni, originari della città rumena di Tulcea, gemellata con Rovigo, questa volta, sono finiti nella rete dei carabinieri forestali, che hanno dato vita ad una capillare operazione...