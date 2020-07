ADRIA

Le notti d'le brogne di Bottrighe non deludono le attese. Grande successo per la manifestazione promossa dalla Pro Loco Bottrighe presieduta da Alberto Bergo. Quest'anno il sodalizio ha puntato tutto sullo storico Frisi e magna, con pietanze a base di pesce fritto e carne alla griglia, e sul luna park. Le Notti d'le brogne, non sono altro che la riproposizione dell'antica sagra della Madonna del Carmine patrona del paese, che si festeggia il 16 luglio. Un tempo la fiera era nota per sagra d'le brogne: le prugne maturano infatti in questo periodo ed erano numerosissimi i banchi nel centro. «È un patrimonio di tradizioni e cultura popolare che vogliamo tramandare alle giovani generazioni - fa sapere Bergo - e nonostante le restrizioni imposte non volevano andasse perduto».

BELLOMBRA

Parte invece stasera a Bellombra la sagra di San Giacomo promossa dalla parrocchia e dal circolo Sant'Eurosia in collaborazione con el Tanbarelo e Atletico Bellombra. Quattro le serate in programma. Non mancherà lo stand gastronomico, accessibile solo su prenotazione, anche tramite Whatsapp, al numero 353-4104027. Sabato e domenica è previsto anche il luna park con gonfiabili. La scaletta musicale vedrà esibirsi stasera The pragmatic duo. Domani i protagonisti saranno invece i donatori di sangue della Fidas Polesana e il Judiba group. Sabato, alle 18, si svolgerà invece la messa in onore del patrono. Alla sera la compagnia el Tanbarelo porterà in scena la commedia Violassion de domicilio. Domenica infine si potrà assistere all'esibizione de The Slangers. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

