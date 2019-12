Botte al mendicante, 5 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOROVIGO Quando un mendicante si è avvicinato al suo furgone, chiedendo l'elemosina, con una mano protesa verso il finestrino e l'altra che reggeva un cartello con la scritta «aiutatemi ho perso lavoro ho due bimbi molto grazie», è sceso per andare verso di lui. Ma non per soddisfare la sua richiesta di qualche moneta, bensì per bastonarlo, utilizzando un tubo metallico lungo circa un metro. Un'aggressione tanto improvvisa quanto immotivata, visto che i due non si erano mai visti prima. Per questo, al termine delle indagini, la...