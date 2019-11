Bosco Valdentro, parco urbano in stato di abbandono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUARTIERIROVIGO Un corridoio verde, un luogo carico di fascino, nascosto, ma in realtà particolarmente utile per pedoni e, volendo, anche per i ciclisti: si tratta di Bosco Valdentro, l'area che si apre a fianco dell'omonimo scolo, salito alla ribalta per un recente caso di inquinamento, nel tratto che va dalla parte finale di Via Vittorio Veneto fino a viale Porto Po, congiungendo di fatto il perimetro del campo da baseball della Bsc Rovigo con quello del polo natatorio.Come sottolineava qualche tempo fa la Fiab, un percorso che potrebbe...