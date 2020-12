AMBIENTE

ROVIGO Nuova vita per le zone verdi di città e frazioni. È in via di realizzazione il progetto di riqualificazione di queste aree proposto dall'assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo, in collaborazione con Irsap e realizzato da Asm. Il progetto interesserà diverse aree verdi a Borsea, Granzette, Cantonazzo, Città Giardino e piazza d'Armi, dove il Comune tramite Asm pianterà circa trecento alberi autoctoni, donati in larga parte dall'Irsap. Veranno così realizzate finalità ambientali generali di miglioramento paesaggistico, del microclima e della qualità dell'aria, attraverso piccoli boschetti a Borsea e Granzette, e aree con funzione ricreativa e di completamento di piccoli parchi giochi di recente rinnovati che troveranno posto in Città Giardino e a Cantonazzo. «Davanti alla questura - spiega Merlo - ci sarà anche un miglioramento estetico, trattandosi di un'area di fronte a un palazzo di rilevanza istituzionale, che si colloca in una delle porte di entrata alla città, oltre ad avere un effetto di mitigazione ambientale vista la vicinanza di una strada di traffico piuttosto continuo». Il progetto coinvolgerà anche in parte la sostituzione di alcune alberature abbattute per motivi di sicurezza allo stadio Battaglini, ripristinandole con specie arboree tipiche locali. La scelta delle specie, oltre a rispettare le indicazioni del Regolamento del verde comunale, ha avuto anche un'attenzione specifica per quelle che consentono, con le fioriture, la conservazione delle api. Un altro punto interessato è l'area sgambamento cani, realizzata in zona Baden Powell, che dopo l'approvazione in consiglio oggi, potrà essere aperta al pubblico. Alcune piante saranno posate pure nel cortile del liceo Celio-Roccati.

