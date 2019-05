Borsea torna a fare festa insieme La frazione si veste di cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIROVIGO Sabato scorso alla fine il tempo in qualche modo aveva retto, ma forse la soluzione di rimandare a sabato prossimo la prima edizione di La Notte del cinema, è stata la cosa migliore. Infatti questo sabato non ci sarà la contemporaneità di RovigoRacconta e così, oltre ad avere una serata più clemente, si potrà sperare in un afflusso maggiore di persone.Tutto è pronto per il primo grande evento all'aperto organizzato nel 2019 dall'associazione La Piazza di Borsea. I riflettori saranno puntati su una novità, secondo il...