CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORSEAROVIGO Apre i battenti oggi a Borsea, in via Savonarola 69, il centro estetico Vanità, che ieri sera ha offerto una serata musicale ed enogastronomica ai residenti della frazione rodigina. A portare i saluti dell'Amministrazione comunale, l'assessore al Commercio Luigi Paulon, che ha avuto parole di elogio per la titolare Sara Lucca e le sue collaboratrici, Jessica Portesan e Sara Giavara. «È molto entusiasmante vedere giovani imprenditrici che hanno ancora voglia di scommettere sul proprio futuro, investendo a livello economico - ha...