Borsea, parte il porta a porta

SERVIZIROVIGO «Lancio un appello a chi non si è ancora iscritto di regolarizzare al più presto la propria posizione per la tassa rifiuti, altrimenti non riceverà mai i nostri bidoni». Lo ha detto a Borsea Valerio Frazzarin, direttore di Ecoambiente, nell'ultimo incontro informativo nella sala parrocchiale. «Abbiamo fatto un'indagine ricognitiva, scoprendo che ci sono da un minimo di 300 a un massimo di 400 persone che non si sono iscritte nell'apposito registro della Tari. Visto che il costo stimato per utente è di 100 euro, significa...