CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORSEANOTTE DEL CINEMARINVIATA DI 7 GIORNI(M.Sca.) Gli organizzatori della Notte del Cinema di Borsea, hanno deciso di rinviare di una settimana, a sabato 11 maggio la manifestazione in programma per oggi dalle 18 a mezzanotte. Il programma resterò invariato. La decisione è stata presa in seguito alle avverse previsioni meteo di questo fine settimana. La Notte del Cinema, che vedrà tutti i commercianti dell'associazione La Piazza proporre un diverso tema legato a un film o a un cartone animato, ha preso il posto della Notte Magica di inizio...