URBANISTICA

ROVIGO Lo stabilimento per la macinazione, miscelazione, frantumazione di leganti idraulici e carbonato di calcio, altrimenti detto cementificio, non si farà. A mettere una pietra sopra al fantomatico clinker all'Interporto è stato il Consiglio di Stato che con la sentenza pubblicata l'11 maggio ha accolto il ricorso del Comune annullando la precedente sentenza del Tar che aveva invece dato ragione a Cosecon spa e Iniziative industriali srl, ora Attiva spa in fallimento ed Aurora spa, negando la validità della classificazione decisa della Provincia del cementificio come industria insalubre di prima classe, sostenendo che non avrebbe aggravato la situazione di inquinamento di Borsea, in quanto privo della fase di combustione. Assistito dall'avvocato Gianluigi Ceruti, il Comune ha avuto ragione nel rivendicare come l'attività comportasse comunque l'emissione di polveri inquinanti e rientrasse quindi nelle industrie vietate dal ben noto articolo 23 delle Norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato dell'Interporto, approvato dal Consiglio comunale nel 2008, che blocca insediamenti che aggravino il già pesante carico di inquinamento dell'area.

ITER AMMINISTRATIVO

Si chiude quindi, dopo quasi 14 anni, una vicenda che si era aperta il 14 novembre 2006, quando Cosecon ed Iniziative industriali avevano chiesto il permesso di costruire allo Sportello unico. Una vicenda che è stata amministrativa e politica, che ha visto in campo anche il battagliero Comitato dei cittadini di Borsea. «Un risultato che ci riempie di soddisfazione commenta il sindaco Gaffeo - Ringrazio la nostra avvocatura civica seguita dall'avvocato Ferruccio Lembo e lo studio dell'avvocato Ceruti, che ha portato a questo importante risultato. Il Consiglio di Stato ha accolto tutte le tesi, le argomentazioni e le richieste del Comune, questo significa che la strada intrapresa è quella giusta. È nostra intenzione tutelare i cittadini e promuovere politiche di rispetto dell'ambiente». Al di là dell'importanza per le comunità interessate di Rovigo, Borsea, Bosaro e Pontecchio, spiega l'avvocato Ceruti, «la sentenza assume un valore a livello nazionale segnalandosi, in particolare, per la definizione aggiornata e più incisiva del principio di precauzione. Il principio di precauzione fa obbligo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli altri interessi concorrenti».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA