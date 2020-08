BORSEA

ROVIGO La 12° edizione della Festa della Fiorentina, in programma la prima settimana di ottobre, è stata annullata e rinviata al prossimo anno al causa del Covid. Lo ha annunciato la Pro Loco Do Borsea.

LA DECISIONE

«Sono stati mesi difficili per tutti, a volte contraddistinti da paura e insicurezza spiegano i responsabili della Pro Loco - Ci hanno messo duramente alla prova e spesso ci hanno fatto sentire smarriti, ma al tempo stesso hanno permesso a tanti di noi di poter tirare fuori la parte migliore di sé, creando anche nella nostra piccola realtà un forte senso comunitario di coesione. In questa primavera ed estate anche la nostra associazione ha dovuto rinunciare alle proprie attività come, ad esempio, il carnevale, il pellegrinaggio Borsea-Lendinara, cercando però di non far mancare un aiuto concreto alle varie realtà presenti nella frazione. Siamo costretti però ad annunciare che, vista l'attuale situazione, la 12° edizione della Festa della Fiorentina, in programma la prima settimana di ottobre, viene annullata e vi diamo già appuntamento all'anno prossimo».

NIENTE CONCORRENZA

«È stata una decisione sofferta, ma ponderata spiega la Pro Loco della frazione rodigina scaturita dall'attuale scenario, e considerate le giuste regole vigenti riteniamo sia difficile andare a ricreare quel clima di gioia, di convivialità e di socializzazione che da sempre contraddistinguono la nostra festa. Crediamo non sia poi una buona scelta andare a creare una sorta di concorrenza a tutti quei locali, ristoranti e altre attività di ristorazione della nostra zona, che stanno già affrontando una situazione difficile causata proprio dall'attuale scenario in cui stiamo vivendo».

R.Mer.

