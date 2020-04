Centinaia di burger gourmet a domicilio in mezzo Polesine e parte della Bassa padovana, serviti dalla Tana del Luppolo che con le maggiorazioni richieste per il servizio ha raccolto più di 2mila euro da devolvere alla terapia intensiva di Padova. Il locale di Saguedo di Lendinara, da sedici anni tappa fissa per moltissimi appassionati dello street food di alta qualità, durante l'emergenza Covid-19 e la forzata chiusura sta portando le sue specialità a casa di centinaia di persone. Il titolare Stefano Pego Pegoraro racconta che le loro due linee telefoniche sono molto trafficate sin dal mattino. «Riusciamo a esaudire circa la metà delle richieste specie nel fine settimana perché abbiamo veramente moltissimi ordini spiega - Il sabato facciamo un centinaio di consegne, mentre nelle altre giornate siamo su una cinquantina di ordini di media». Le consegne, oltre a Lendinara, sono in 14 comuni del circondario. A turno, poi, vengono servite in alcuni particolari giorni anche altre località più distanti, da Rovigo a Gaiba e Ficarolo. Con la grande mole di ordinazioni e l'organizzazione messa a punto per le consegne, la Tana è una delle poche attività che riesce a far lavorare anche più della metà dei dipendenti. «Siamo rimasti chiusi solo otto giorni: quando sembrava che lo stop fosse limitato a due settimane pensavamo di prenderci una pausa e rinnovare il locale, ma appena si è capito che la chiusura si sarebbe protratta ci siamo organizzati racconta Pegoraro I clienti ci accolgono con calore, specie in frazioni e località in cui non c'è alcun servizio a domicilio e si sentono abbandonate». Pegoraro ha trovato anche come fare solidarietà: quanto raccolto con le maggiorazioni andrà all'ospedale di Padova per l'acquisto di macchinari per la Terapia intensiva.

Ilaria Bellucco

